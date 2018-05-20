В Орловской области пройдет 20 избирательных кампаний

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20.5.2018 | 12:12 Новости, Политика

Избирком начал подготовку к единому дню голосования.

Напомним, что 9 сентября 2018 года должны состояться досрочные выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 годов по избирательному округу № 20. Как сообщили в областном избиркоме, помимо этого в регионе пройдет еще около 20 кампаний по дополнительным выборам депутатов в представительные органы муниципальных образований.

— Разрабатываются проекты необходимых актов для организации и проведения кампаний, — сообщили в облизбиркоме. –Планируется провести обучение организаторов выборов, представителей политических партий, планирующих принять участие в выборах губернатора, и иных участников избирательного процесса.

Самыми масштабными, конечно, станут выборы главы региона, поскольку голосование пройдет на всех избирательных участках. Впрочем, вопрос о том, когда именно пройдут выборы, пока остается открытым. Дату официально назначит облсовет на ближайшей сессии.

— Избирательные комиссии предпримут все необходимые действия для обеспечения неукоснительного соблюдения требований действующего законодательства о выборах как при подготовке избирательных участков для голосования, так и при проведении голосования, подсчете голосов избирателей, составлении протоколов об итогах голосования, и осуществлении иных избирательных действий, — заверили в облизбиркоме.

ИА «Орелград»

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