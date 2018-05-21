Байдака перебросят с «Зеленстроя» на «Спецавтобазу»?

Руководитель «Зеленстроя» может сменить Павла Плахова.

Директор МУП «Зеленстрой» Александр Байдак может занять аналогичный пост в МУП «Спецавтобаза», утверждают «Орловские новости». Место стало вакантным после отставки Павла Плахова 18 мая.

Александр Байдак возглавил МУП «Зеленстрой» в мае 2017 года. Не без его участия предбанкротное предприятие сумело сохранить себя. В частности, «Зеленстрой» освоил новые виды деятельности — выращивание лука и огурцов.

Павел Плахов свой последний рабочий день в «Спецавтобазе» провел в минувшую пятницу, 18 мая. Мотивы его отставки неизвестны. Во время его руководства муниципальное предприятие подвергалось критике за уборку снега и ямочный ремонт.

ИА «Орелград»