Мошенники переустановили орловцу счетчик без его согласия

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21.5.2018 | 13:57 Новости, Общество

Жителей вновь предупреждают о действиях «Энергоконтроля».

Как сообщили в «Орловском энергосбыте», в регионе продолжают деятельность люди, вынуждающие жителей менять счетчики под видом их неисправности. Неизвестные представляются сотрудниками компании «Энергоконтроль» и на самом деле врут насчет поломки установленных приборов.

Вопиющий случай произошел в пгт. Покровское. Местный житель заявил, что к нему пришли люди, которые сорвали пломбу на счетчике, сняли, установили свой и стали требовать 2800 рублей. Согласия на это он не давал. Пока в ситуации разбирался специалист «Орловского энергосбыта», мошенники скрылись.

— «Орловский энергосбыт» предупреждает граждан: ни в коем случае сразу не соглашайтесь на замену прибора учёта. Необходимо выяснить, действительно ли ваш электросчётчик непригоден к эксплуатации. Эту информацию можно уточнить у исполнителя коммунальной услуги электроснабжения – то есть в управляющей компании или в ресурсоснабжающей организации. Если пришедший к вам специалист настаивает на немедленной замене электросчетчика и требует оплатить услуги, сразу обращайтесь в полицию, — рассказал директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Александр Москвитин.

ИА «Орелград»

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