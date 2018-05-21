Начальник орловской полиции разбогател на 400 тысяч

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21.5.2018 | 17:00 Новости, Общество

Опубликованы сведения о доходах Юрия Савенкова.

Начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков в 2017 году заработал 3 078 832,08 рубля, сообщается в его декларации о доходах. По сравнению с 2016 годом он разбогател более чем на 400 тысяч рублей.

Имущественная часть декларации не претерпела изменений. В собственности у генерал-майора остались половина земельного участка площадью 164 тысячи квадратных метров, участок площадью 1200 квадратных метров, квартира площадью 83,3 кв. м. и 54-метровый гараж. Юрий Савенков также имеет право пользования квартирой площадью 114,4 кв. м.

Транспортных средств ни у начальника орловского УМВД, ни у его безработной супруги нет.

ИА «Орелград»

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