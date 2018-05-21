Орловских чиновников ожидают очень беспокойные дни

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21.5.2018 | 9:26 Новости, Общество

В Орле введут дополнительные меры безопасности.

Сити-менеджер Александр Муромский издал постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Речь идет о реакции на возможные противоправные действия, в том числе террористической направленности, при проведении мероприятий в честь Дня России (12 июня), праздника последнего звонка (25 мая) и выпускного вечера (23 июня).

В режиме повышенной готовности сотрудники мэрии, а также организаций областного центра будут работать с 18.00 24 мая до 09.00 26 мая, с 18.00 9 июня до 09.00 13 июня и с 18.00 22 июня до 09.00 24 июня. Муромский также распорядился проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

ИА «Орелград»

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