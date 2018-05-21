Под Орлом заблудились два человека

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21.5.2018 | 11:11 Новости, Общество

На минувшей неделе сотрудники МЧС участвовали в поисках.

За прошедшую неделю сотрудники МЧС дважды участвовали в поисках заблудившихся людей в Орловской области, сообщили в ведомстве.

15 мая помощи попросил мужчина, который заплутал в лесу в Урицком районе. Его примерное местоположение удалось определить с помощью Системы-112. К поискам были привлечены волонтеры, полицейские, поисковики — всего 17 человек. Уже за полночь его нашли в районе железнодорожной станции «Шахово».

В субботу, 19 мая, в Мценском районе потерялась женщина. Она позвонила в МЧС рано утром и рассказала, что шла через поле возле деревни Кузнецовка. Ее удалось найти в течение часа.

ИА «Орелград»

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