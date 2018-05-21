Продлена процедура банкротства «Орелкиносервиса»

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего компании.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом заседании ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Орелкиносервис» о продлении процедуры конкурсного производства. Напомним, что дело тянется с 2014 года.

Тогда ОАО «Орелкиносервис» само обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. В ноябре 2014 года в отношении компании была введена процедура наблюдения, а в апреле 2015 года — процедура конкурсного производства. С тех пор она неоднократно продлевалась.

Вот и сейчас конкурсный управляющий подал ходатайство о продлении производства в отношении должника на шесть месяцев. Оно мотивировано тем, что обязательные мероприятия еще не завершены. Суд продлил срок конкурсного производства в отношении ОАО «Орелкиносервис» до 10 октября 2018 года.

ИА «Орелград»