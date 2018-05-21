Рыбаков снял на видео «халтуру» дорожников

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21.5.2018 | 9:29 Новости, Общество

Депутат уверен в некачественности ямочного ремонта.

Депутат Орловского областного Совета Виталий Рыбаков утром 17 мая проверил результаты ямочного ремонта в Орле. Под прицел попали улицы Герцена и Московская от кинотеатра «Родина» до вокзала.

Почти во всех случаях, заметил народный избранник, коммунальщики не обрабатывают кромку латки.

— Дисковая пила здесь не работала, — сказал Рыбаков. — В местах подъема фрезы не была подрезана кромка. Минимальный слой асфальта продержится несколько месяцев. Это чистой воды халтура.

Ранее на совещании в администрации Орла депутат уже обращал внимание чиновников на этот недостаток.

На канале Виталия Рыбакова также есть видео, снятое ночью. Ему удалось пообщаться с дорожниками и добиться, чтобы на место ремонта привезли дисковую пилу и начали подрезать ей кромку. Однако утром в тех местах, где подрезали кромку, оказалось, что рабочие это делали для вида. Когда депутат уехал, они, по словам Рыбакова, продолжили «гнать халтуру».

Также во время ночного рейда к депутату приезжала неустановленная личность. Мужчина с бородой на автомобиле «Фольксваген» пытался помешать съемкам, выясняя, зачем они ночью снимают ход дорожных работ.

Напомним, что врио губернатора Орловской области Андрей Клычков обещал, что ямочный ремонт в Орле будет завершен до 15 мая.

ИА «Орелград»

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