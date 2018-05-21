У начальника орловского УГИБДД нет автомобиля

Опубликована декларация о доходах Александра Коршунова.

Начальник Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов отчитался о доходах за 2017 год. Согласно декларации с сайта УМВД, в минувшем году он заработал 1 255 925,73 рубля.

В собственности Коршунова имеется земельный участок площадью 1500 кв. м., а в пользовании — квартира площадью 85,2 кв. м. Главный автоинспектор области владеет моторной лодкой WindJet 490. Автомобилей в декларации Александра Коршунова нет.

Супруга полицейского за год заработала чуть более 560 тысяч рублей. У нее отсутствуют транспортные средства и объекты недвижимости.

ИА «Орелград»