У начальника орловского УГИБДД нет автомобиля

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21.5.2018 | 16:53 Новости, Общество

Опубликована декларация о доходах Александра Коршунова.

Начальник Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов отчитался о доходах за 2017 год. Согласно декларации с сайта УМВД, в минувшем году он заработал 1 255 925,73 рубля.

В собственности Коршунова имеется земельный участок площадью 1500 кв. м., а в пользовании — квартира площадью 85,2 кв. м. Главный автоинспектор области владеет моторной лодкой WindJet 490. Автомобилей в декларации Александра Коршунова нет.

Супруга полицейского за год заработала чуть более 560 тысяч рублей. У нее отсутствуют транспортные средства и объекты недвижимости.

ИА «Орелград»

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