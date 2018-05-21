В аварии на «Орел-Брянск» пострадали четверо

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21.5.2018 | 12:14 Новости, Происшествия

Одна иномарка столкнулась с другой.

В ДТП на трассе «Орел-Брянск» пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась 19 мая в 10:30 на 6-м километре автодороги. Участниками стали автомобили «Шевроле Ланос» и «Рено Дастер». Установлено, что 25-летний водитель седана по дороге в сторону Брянска не выдержал безопасную дистанцию и протаранил «Дастер», едущий впереди.

В результате ДТП пострадали водитель и 26-летняя пассажирка «Шевроле», а также водитель и пассажирка «Рено». О госпитализации не сообщается.

ИА «Орелград»

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