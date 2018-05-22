Александр Байдак возглавил «Спецавтобазу»

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22.5.2018 | 12:22 Новости, Общество

Его обязанности в «Зеленстрое» будет исполнять Татьяна Можина.

Руководитель МУП «Зеленстрой» Александр Байдак, как и ожидалось, возглавил МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Об этом сегодня заявил глава администрации Александр Муромский на рабочем совещании.

Во главе «Спецавтобазы» Байдак сменил Павла Плахова, ушедшего в отставку по собственному желанию 18 мая. Врио руководителя МУП «Зеленстрой» назначена Татьяна Можина.

Александр Байдак родился в 1974 году. В 1996 году окончил физико-математический факультет Орловского государственного университета, также получил дополнительное образование по направлению «Менеджмент».

Начинал трудовую деятельность в Некрасовской школе-интернате, где с 1995 по 2001 год преподавал физику и математику, затем работал в регистрационном комитете Орловской области.

С 2001 по 2004 год занимал должность главного специалиста в управлении государственного имущества администрации Орловской области, затем возглавил отдел учета земельных ресурсов территориального управления Министерства имущественных отношений РФ по Орловской области. В 2006 году руководил организационным отделом ЗАО «Инсофт».

Затем перешел на работу в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Орловской области, где занимал должность заместителя начальника отдела МТО. С 2006 года по 2011 вел предпринимательскую деятельность. С 2012 по 2016 год являлся генеральным директором ПАО «Автосельмаш». С мая 2017 года являлся генеральным директоров МУП «Зеленстрой».

ИА «Орелград»

 

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