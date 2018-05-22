Орловцы за три месяца позаимствовали 10,6 млрд рублей

В Орловской области заметно выросли объемы кредитования.

За январь-март 2018 года жителям региона выдано кредитов на сумму 10,6 млрд рублей. Это на 3,4 млрд рублей, или 47 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает отделение по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО.

Накопленный ссудный портфель физических лиц составляет 51,2 млрд рублей. Кстати, в Орловской области действует 6 филиалов банков, головные организации которых находятся в других регионах, а также 162 внутренних структурных подразделений кредитных организаций — дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы.

— Если вы решили взять кредит — надо тщательно просчитывать все расходы, которые вы будете нести по кредиту и понимать, что эти расходы являются для вас посильными, — советует заместитель управляющего отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Александр Устенко. — Заемщик должен трезво оценивать и перспективы собственных доходов, чтобы вовремя и в полном объеме обеспечивать платежи по кредитам. И конечно, необходимо внимательно читать предлагаемый кредитный договор.

ИА «Орелград»