Пять районов не выполнили «план по штрафам»

В облсовете обсудили работу административных комиссий.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, вопрос был обсужден на заседании общественного совета. В нем приняли участие чиновники и нардепы. По информации и.о. руководителя департамента правового обеспечения и государственного и финансового контроля Наталии Николаевой, комиссии в основном рассматривают дела об административных правонарушениях в сферах торговли, благоустройства, а также по нарушению тишины и покоя граждан.

Наиболее результативно они работают комиссии в Орле, Ливнах, Мценске, Мценском, Колпнянском, Орловском и Покровском районах. Так, в Мценском районе административной комиссией в прошедшем году было рассмотрено 235 протоколов, по 97 из них наложены штрафы на сумму более 500 тысяч рублей. К ответственности привлечено 50 должностных и 15 юридических лиц, а также 144 гражданина.

— Наряду с этим были отмечены районы, где комиссии работают на недопустимо низком уровне, — отметили в региональном парламенте. — Среди аутсайдеров — Верховский, Знаменский, Корсаковский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы.

Так в Корсаковском районе за 2017 год рассмотрено всего 14 протоколов, по которым наложено 4 штрафа на общую сумму 1 тысяча рублей. По мнению парламентариев, работа комиссий нуждается в корректировке.

ИА «Орелград»