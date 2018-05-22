Шелест нашел инвестора для орловского «Спартака», но забыл название

Бывший главный тренер полон серьезных намерений.

Экс-главный тренер футбольного клуба «Орел» Анатолий Шелест собирается учредить в областном центре ФК «Спартак». Он уже подал документы на регистрацию клуба.

Инвестором, по его словам, станет некая нефтяная компания. В интервью сайту болельщиков ФК «Орел» Шелест не упомянул ее название, потому что забыл.

— Я просто забываю, как называется эта нефтяная компания. Российско-казахская нефтяная компания плюс югославо-американская, — сказал новоиспеченный футбольный функционер.

За три года Шелест собирается вывести «Спартак» в первый дивизион (ныне ФНЛ — прим. ред.). При этом будет ли он сам главным тренером, еще не факт — тренеру предложили возглавить «Атлантас» из Клайпеды, а совмещать два поста невозможно.

— Ищем [главного тренера для «Спартака» (Орел)]. Самое главное, чтобы человек соответствовал нашей философии, понимаю нашей игры, — сказал Шелест.

ИА «Орелград»