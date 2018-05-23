Коровин опять предложил поднять цену проезда до 20 рублей

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23.5.2018 | 12:35 Новости, Общество

Глава ТТП надеется таким образом стабилизировать работу предприятия.

На заседании комитета горсовета Орла по экономической политике будет рассматриваться предложение директора МУП ТТП Александра Коровина по стабилизации работы предприятия. Подробности его доклада опубликовал в Facebook член комитета Иван Дынкович.

Коровин предлагает поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей, установить турникеты, урезать число маршруток и штрафовать безбилетников на 680 рублей. Кредиторская задолженность ТТП достигла 58 млн рублей, а износ парка составляет 100%.

Также Александр Коровин пожаловался на большое количество частников и некачественную работу электронных проездных — словом, как и всегда.

Заседание профильного комитета состоится 24 мая в 12 часов.

ИА «Орелград»

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