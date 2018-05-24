«Диспетчерскую службу» сделают казенным учреждением

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24.5.2018 | 17:19 Новости, Общество

Количество чиновников уменьшится, но деньги на них тратить продолжат.

Депутаты горсовета на заседании профильного комитета 24 мая рассмотрели вопрос по созданию нового учреждения, которое будет заниматься тем, чем занимается Единая дежурно-диспетчерская служба в рамках городской администрации.

Из мэрии будут выведены 16 операторов, 4 начальника смен и еще ряд сотрудников, занимающихся безопасностью — всего 27 человек. Все эти сотрудники будут переведены в новое казенное учреждение, а их должности в городской администрации будет сокращены.

КСП отдельно отметила, что в настоящее время вопрос финансирования этого подразделения не решен, и им придется заняться. Когда начнет работу и где будет базироваться новая диспетчерская служба, пока неизвестно.

ИА «Орелград»

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