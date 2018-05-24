Коровин рассказал о маршрутчиках, работающих на дому

Директор ТТП вновь увидел корень проблем предприятия в обилии частников.

На заседании комитета горсовета по экономической политике в разделе «Разное» обсуждались перспективы МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Как уже рассказывал «Орелград», в своем обращении глава ТТП Александр Коровин в очередной раз предложил поднять тариф на проезд до 20 рублей, чтобы городской электротранспорт мог выжить.

Рассуждая о введении максимально возможного штрафа в размере 680 рублей, Коровин заявил, что это может приучить людей не ездить без билета или с несрабатывающей карточкой. Кроме того, директор ТТП уличил маршрутчиков в домашнем набивании проездов и получении лишней компенсации.

— Позавчера я встречался с директором РИЦ и говорил, что можно купить карточку и эти клики делать, сидя у себя в квартире. И они поймали частников, которые это делали, и пересчитали, и 150 тысяч дополнительно нам переслали. Система бардачная, можно делать все что хочешь. Эти вопросы надо бегом решать! — сказал Коровин.

Кроме того, муниципальное предприятие подвержено более частым проверкам контрольных органов, нежели частники, и вынуждено платить налоги в большей сумме.

Несмотря на все доводы Коровина, депутаты комитета посчитали поднимать тарифы нецелесообразным.

ИА «Орелград»