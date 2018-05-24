Под Орлом перевернулся Land Cruiser

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24.5.2018 | 17:08 Новости, Общество

30-летний водитель получил травмы.

В Орловской области на трассе «Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое» перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser 200, сообщили в регуправлении МВД.

Авария случилась 24 мая в 8:50 на 31-м километре. Инспекторы ГИБДД установили, что 30-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость движения. Дорогая иномарка съехала в кювет и перевернулась. Водителя с травмами госпитализировали.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИА «Орелград»

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