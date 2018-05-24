В МУП РОУ обнаружили банкеты за счет предприятия

КСП считает, что это уменьшило прибыль организации.

На заседании комитета горсовета по экономической политике 24 мая обсудили результаты проверки деятельности МУП «Ритуально-обрядовых услуг» Контрольно-счетной палатой Орла.

По мнению аудиторов, МУП РОУ устраивало банкеты за счет предприятия, из-за чего городской бюджет недосчитался прибыли. Сумма и причина праздничных мероприятий не уточнялись. Также предприятию поставили на вид отсутствие работы с имуществом, которое не ставится на учет по непонятным причинам.

Глава предприятия Владимир Ветров сразу отметил, что в проверяемом КСП периоде он проработал всего квартал и сам инициировал проверку. Ветров отметил, что МУП РОУ готово судиться и отстаивать свою правоту. Кроме того, вышеуказанное имущество — это ветхие сараи на кладбищах: при постановке их на учет резко вырастут затраты предприятия.

— Мы считаем, что с 2015 года начались некоторые вопросы, связанные с отражением в некоторых бухгалтерских документах о финансово-хозяйственной деятельности. Мы не согласны с теми цифрами, которые Контрольно-счетная палата предоставила, — сказал руководитель МУП РОУ. — Был разговор с УМИЗом, балансовой комиссией и готовы отстаивать в суде. Нет четких обоснований, которые подтверждают нашу неправоту. Мы готовы отстаивать свою позицию в суде. Нет такого законодательного понятия — «логика вещей», — заключил Ветров.

Он также отметил, что предприятие платит все налоги, и если попытаться взыскать с МУП РОУ дополнительные средства, оно просто умрет, не выдержав конкуренции с частниками.

По итогам заседания депутаты решили разработать положение об оценке эффективности работы МУП.

ИА «Орелград»