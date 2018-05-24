В Орле работы стало больше

Количество вакансий за год заметно возросло.

Ситуация на рынке труда была обсуждена на заседании Координационного комитета содействия занятости населения Орловской области. Отмечено, что в 2017 году возросло количество вакансий, заявленных работодателями: 22,5 тысячи против 22,1 тысячи в предшествующем году.

Рост числа вакансий позволил повысить уровень трудоустройства с 48,8 до 54,6 процента.

— В текущем году на учете в органах службы занятости состояло более 8 тысяч человек, — сообщили в областном управлении труда и занятости. — Статус безработного имели 6,3 тысячи граждан.

В 33 ярмарках вакансий приняли участие свыше 1,8 тысячи человек. Трудоустроено более 1,5 тысячи орловцев, зарегистрированных в поиске работы.

ИА «Орелград»