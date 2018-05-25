Из декларации самого богатого врача Орловщины исчезли две квартиры

Сергей Болгов задекларировал 10,4 млн рублей.

Самым обеспеченным медработником Орловской области в 2017 году остался главврач БУЗ ОО «Орловская областная стоматологическая поликлиника» Сергей Болгов. Об этом свидетельствуют декларации о доходах врачей, опубликованные на сайте правительства региона.

В 2017 году Болгов сумел почти в 2,5 раза увеличить свой доход. Если по итогам 2016 года он задекларировал 4 307 289 рублей, то сейчас — уже 10 445 428,45 рубля.

Не исключено, что разница в суммах появилась в том числе из-за продажи двух квартир, принадлежащих Сергею Болгову. По сравнению с 2016 годом в декларации отсутствуют квартиры площадью 44,6 и 44,3 кв. м. Главврач областной стоматологической поликлиники по-прежнему владеет жилым домом, земельным участком, гаражом и землей под ним.

Супруга Сергея Болгова в 2017 году заработала 329 тысяч рублей — почти на 100 тысяч больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»