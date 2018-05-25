Капремонт моста «Дружба» продлится полтора года

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25.5.2018 | 16:23 Новости, Общество

В это время будет открыта половина моста.

В июне 2018 года в Орле начнется капитальный ремонт моста «Дружба» между улицами Розы Люксембург и 5 Августа, сообщил вице-председатель правительства Орловской области Николай Злобин. Стоимость работ составит 294 млн рублей.

Капремонт продлится полтора года. По планам, строители по очереди перекроют по половине моста. Таким образом, для движения в обе стороны останется по одной полосе. Сразу после завершения работ планируется начать реставрацию другого орловского моста — Красного.

Подрядчик по реконструкции моста «Дружба» должен определиться в июне 2018 года.

ИА «Орелград»

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