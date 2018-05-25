Орловца лишили водительских прав из-за барана

Орловский областной суд рассмотрел дело о краже животных.

В Орле судебная коллегия по уголовным делам в апелляционной инстанции рассмотрела уголовное дело о хищении чужого имущества. Ранее суд Новодеревеньковского района вынес обвинительный приговор в отношении двоих местных жителей. Их признали виновными в кражах.

В одном случае подельники вместе украли с частного подворья барана. Спустя два дня один из них увел еще одного барана. Общий ущерб владельцам животных был оценен в 14 тысяч рублей. Подсудимые были приговорены к обязательным работам.

Областной суд изменил приговор в отношении того гражданина, к который принял участие в обеих кражах. Наказание ему смягчили с 500 до 480 часов обязательных работ. Однако выяснилось, что в прошлом году он трижды попадался пьяным за рулем. Поэтому помимо обязательных его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 10 месяцев и 20 дней.

ИА «Орелград»