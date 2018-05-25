Орловцам вернут горячую воду

Гидравлические испытания завершены.

В квартиры жителей Орла вернется горячая вода, сообщили в Филиале ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

— В настоящее время теплоноситель уже подан в магистральные и квартальные тепловые сети. Непосредственное подключение потребителей к системе горячего водоснабжения производят представители управляющих жилищных компаний, — сказал управляющий директор филиала Сергей Филатов.

Отключение горячей воды в Орле коснулось потребителей, подключенных по контуру Орловской ТЭЦ. В связи с проведением гидроиспытаний и ремонтом тепловых сетей подача воды была прекращена с 11 мая.

Второе отключение традиционно пройдет в августе, перед финальным этапом подготовки к отопительному сезону.

ИА «Орелград»