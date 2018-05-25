Орловская область увеличит расходы на 1,3 млрд

Депутатам облсовета предложили согласовать поправки в бюджет.

Вопрос был обсужден на заседании профильного комитета. Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, правительство региона предложило очередной проект внесения поправок в бюджет. В результате объем доходов увеличится на 820 млн рублей и составит 31,5 млрд. Однако общий объем расходов увеличится на 1,3 млрд рублей. Соответственно дефицит областного бюджета возрастет на 493,1 млн рублей и составит 786,2 миллиона.

— Увеличение безвозмездных поступлений в объеме 451,1 млн рублей прогнозируется в частности на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, — пояснил замглавы департамента финансов Дмитрий Шахов. — Иные межбюджетные трансферты планируется направить на благоустройство общественных территорий.

За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и сокращения резервного фонда правительства на 400 млн рублей будут увеличены ассигнования на оплату труда работникам. Кроме того, 50 млн рублей планируется направить на обеспечение питанием учащихся, 43 миллиона – на исполнительные листы по лекарственному обеспечению.

ИА Орелград