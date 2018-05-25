 

 

Орловская область увеличит расходы на 1,3 млрд

25.5.2018 | 10:01 Новости

Депутатам облсовета предложили согласовать поправки в бюджет.
Вопрос был обсужден на заседании профильного комитета. Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета, правительство региона предложило очередной проект внесения поправок в бюджет. В результате объем доходов увеличится на 820 млн рублей и составит 31,5 млрд. Однако общий объем расходов увеличится на 1,3 млрд рублей. Соответственно дефицит областного бюджета возрастет на 493,1 млн рублей и составит 786,2 миллиона.
— Увеличение безвозмездных поступлений в объеме 451,1 млн рублей прогнозируется в частности на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, — пояснил замглавы департамента финансов Дмитрий Шахов. — Иные межбюджетные трансферты планируется направить на благоустройство общественных территорий.
За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и сокращения резервного фонда правительства на 400 млн рублей будут увеличены ассигнования на оплату труда работникам. Кроме того, 50 млн рублей планируется направить на обеспечение питанием учащихся, 43 миллиона – на исполнительные листы по лекарственному обеспечению.

ИА Орелград

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования