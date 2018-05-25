Орловских единороссов наградили за Путина

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25.5.2018 | 10:40 Новости, Политика

Активисты получили грамоты за результаты президентских выборов.

В Орле прошло очередное заседание регионального политического совета «Единой России». Как сообщили в пресс-службе партии, перед началом работы по основной повестке дня партийные билеты были вручены новым членам.

Кроме того, почетные грамоты получили партийцы, «внесшие серьезный вклад в достижении победы Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации в Орловской области». В числе награжденных — 27 секретарей местных отделений «Единой России».

Что касается самого заседания, то оно было посвящено планам на будущее. Так, местным отделениям предстоит проведение аудита членов и сторонников партии. «Данный комплекс мероприятий направлен на проверку реального положения дел в районах, актуализацию данных учета членов и сторонников партии с целью повышения эффективности деятельности первичных отделений, а также оптимизацию организационной и сетевой структуры партактива», — пояснили в парторганизации.

ИА «Орелград»

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