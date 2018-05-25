Стало известно, в каких условиях отдохнут орловские дети

Роспотребнадзор завершает проверку оздоровительных учреждений.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2018 году дети будут отдыхать в 353 оздоровительных учреждениях: в 12 загородных оздоровительных учреждениях, двух санаториях, 333 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и шести палаточных лагерях. В общей сложности там отдохнет 28 тысяч детей. В эти дни завершается приемка.

— В 47 организациях проведены косметические ремонты помещений, в 10 — заменена мебель в спальных корпусах, — пояснили в ведомстве. – Также закуплено технологическое и холодильное оборудование для пищеблоков семи оздоровительных учреждений.

Во всех стационарных учреждениях проведены акарицидные обработки против клещей. Проводится дополнительное обследование сотрудников пищеблоков на рото- и норовирусные инфекции. Выявленные носители вирусов отстраняются от работы на время лечения.

— По сравнению с 2017 годом на семь процентов увеличен общий объем финансирования, выделяемого из консолидированного бюджета Орловской области на проведение детской оздоровительной кампании, — добавили в Роспотребнадзоре. – Он составит более 123 млн рублей.

ИА «Орелград»