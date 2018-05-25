В Ливнах не знают, где установить памятный знак

Жителей райцентра призвали принять участие в общественном обсуждении.

Администрация Ливен напоминает, что городу присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». По региональному закону полагается установка памятного знака — стелы в виде развернутого знамени на постаменте.

— Предлагаем ливенцам принять участие в обсуждении места для размещения памятного знака, — сообщается на сайте администрации. — Свои варианты оставляйте в комментариях в группе «Ливны24» в социальной сети «ВКонтакте».

У подножия стелы размещается щит как символ доблестной защиты Отечества. В верхней части щита изображен герб Орловской области, ниже — указ губернатора Орловской области о присвоении населенному пункту почетного звания. Завершается надпись рельефом боевого оружия разных времен. Общая высота конструкции – 3,4 метра.

ИА «Орелград»