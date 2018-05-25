В Орле спортивное питание оказалось небезопасным

Роспотребнадзор провел массовую проверку точек про продаже БАДов.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, внеплановые проверки начались еще в ноябре 2017 года. Они коснулись юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производящих и продающих биологически активные добавки к пище (БАД), в том числе спортивное питание.

Всего было проверено 114 объектов, и на 73 из них были выявлены нарушения. В результате 53 виновных лица было привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 206 тысяч рублей. Из оборота изъято 8 единиц БАД и спортивного питания.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, были выявлены нарушения условий хранения БАДов, несоблюдение требований к прохождению гигиенического обучения и аттестации работников, нарушения правил маркировки, а также отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность товара.

ИА Орелград