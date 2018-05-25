В Орле в столкновении иномарок пострадала женщина

Госпитализация ей не потребовалась.

В Орле при столкновении автомобилей Chevrolet Lacetti и Kia Ceed пострадала 53-летняя женщина, сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария случилась 24 мая в 12:40 возле дома №166 по улице Октябрьской на перекрестке с улицей Игнатова. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet, поворачивая налево с Октябрьской на Игнатова, не уступил дорогу встречному автомобилю Kia.

Пострадавшая женщина сидела в пассажирском кресле Kia. Госпитализация ей не потребовалась. Детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»