В Орле в столкновении иномарок пострадала женщина

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25.5.2018 | 9:10 Новости, Происшествия

Госпитализация ей не потребовалась.

В Орле при столкновении автомобилей Chevrolet Lacetti и Kia Ceed пострадала 53-летняя женщина, сообщили в УМВД по Орловской области.

Авария случилась 24 мая в 12:40 возле дома №166 по улице Октябрьской на перекрестке с улицей Игнатова. Предварительно установлено, что водитель Chevrolet, поворачивая налево с Октябрьской на Игнатова, не уступил дорогу встречному автомобилю Kia.

Пострадавшая женщина сидела в пассажирском кресле Kia. Госпитализация ей не потребовалась. Детали происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»

 

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