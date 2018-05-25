В Орле впервые провели Автоолимпиаду

В ОГУ прошла межвузовская олимпиада по устройству и обслуживанию автомобилей.

Как сообщили в опорном вузе, это первый опыт проведения подобной олимпиады в Орле. Ранее аналогичные состязания не проводились. Участниками олимпиады стали команды «Политех» из ОГУ, «4WD и запаска» из аграрного университета им. Парахина и «Автобат» из Академии ФСО России.

Участники состязались в теоретическом тестировании на знание устройства автомобиля, разборке-сборке двигателя и коробки переключения передач. В тестовом задании учитывались правильные ответы, а в практических – скоростью.

— На теорию и работу с двигателем участникам выделялось 60 минут, на выполнение разборки-сборки коробки переключения передач – 90, — пояснили в Орловском госуниверситете. — Это связано с тем, что в двигателе больше крупных узловых частей, а в коробке много мелких, что увеличивает трудозатратность.

В результате первое место занял «Политех», второе — «Автобат», третье — «4WD и запаска». В следующем году планируется пригласить на олимпиаду участников из соседних регионов, в частности, из Курска и Воронежа.

ИА «Орелград»