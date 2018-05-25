В Орле защитой обманутых дольщиков займется еще один орган

К решению проблемы подключились партийцы.

В Орле принято решение о создании рабочей группы по защите прав дольщиков. Об этом рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия». Сообщается, что оно было принято на заседании регионального политсовета в соответствии с распоряжением секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

— Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг проблемных жилых объектов Орловской области, — пояснили в партийном отделении. — На данный момент в регионе два проблемных дома: по ул. Межквартальной, д.3 (застройщик ООО «433 ВСУ») и по ул. Раздольной, д.11 (застройщик ООО «МодульИнвестСтрой»).

Рабочей группе необходимо будет организовать контроль за выполнением планов-графиков, разработанных правительством Орловской области, «по осуществлению мер, направленных на завершение строительства проблемных жилых объектов и обеспечение прав дольщиков, включённых в региональные реестры пострадавших граждан, а также выявлять возможные дополнительные проблемные объекты жилищного строительства».

Напомним, что в правительстве Орловской области привели другие данные. Согласно им, в регионе расположено два проблемных объекта, застройщики которых находятся в процедуре банкротства: дом № 11 по ул. Раздольной в Орле и дом № 159 по ул. Дружбы Народов в Ливнах.

Кроме того, в областном центре расположены два объекта долевого строительства, попавших в категорию потенциально проблемных: дом № 83 на ул. Панчука и дом № 46 на ул. Бурова.

На сегодняшний день на одной из таких строительных площадок на ул. Бурова уже возобновлены работы по завершению строительства.

ИА Орелград