В правительстве назначили ответственных за дорожные ямы

Создана рабочая группа для контроля качества ямочного ремонта.

Соответствующее распоряжение 24 мая подписал исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин. Он создал рабочую группу «по осуществлению контроля качества работ по ямочному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города Орла и иных муниципальных образований Орловской области».

Председателем назначен руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин. Помогать ему будет Андрей Безбатько — главный специалист областного отдела дорожного хозяйства.

В состав группы также вошли представители Орловского горсовета народных депутатов, администрации Орла и даже областного отделения Всероссийского общества охраны природы. Рабочей группе поручено обеспечить постоянный контроль над проведением работ по ямочному ремонту и ремонту улично-дорожной сети и еженедельно докладывать о результатах главе региона.

По данным мэрии, в Орле три из семи подрядчиков по ямочному ремонту уже закончили работу, остальные — завершают. Специалисты независимой лаборатории «Орелгосзаказчика» взяли пробы. Всего в этом году на ремонт 17 объектов улично-дорожной сети Орла выделено 115 млн рублей

ИА Орелград