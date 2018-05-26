Орловцев наказали за воронежские саженцы

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26.5.2018 | 16:44 Новости, Общество

На рынке в Змиевке обнаружили нелегальный товар.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора, на рынке в Змиевке в ходе плановых надзорных мероприятий были выявлены нарушения закона. Двое граждан торговали саженцами ягодных кустарников и плодовых деревьев, завезенными из Новоусманского и Аннинского районов Воронежской области.

У одного из них нашли 350 саженцев, у другого – 200. Дело в том, что указанные воронежские районы являются карантинными фитосанитарными зонами по золотистой картофельной нематоде и ожогу плодовых деревьев.

О ввозе растительной продукции необходимо извещать Россельхознадзор. Иначе карантинные объекты могут проникнуть на территорию нашего региона. В данном случае оба гражданина не известили специалистов о ввозе саженцев. На них завели административные дела и оштрафовали.

ИА «Орелград»

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