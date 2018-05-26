В Орле социальные сборы возросли на 0,5 миллиарда рублей

Налоговики региона подвели итоги работы за первый квартал 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе УФНС России по Орловской области, итоги работы были подведены на расширенном заседании коллегии. Было отмечено, что налоговая служба является главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.

За первый в Орловской области было собрано более 3,9 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это на 16,2 процента, или на 549,6 млн рублей выше уровня первого квартала 2017 года.

Кроме того, в консолидированный бюджет было собрано более 5,7 млрд рублей налогов. По сравнению с предыдущим годом объем платежей увеличился на 6,7 млн рублей.

— При этом в бюджет территории мобилизовано более 4 млрд рублей с превышением на 2,3 процента, — отметила заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Алла Рубцова. — В абсолютном выражении это на 91,8 млн рублей больше показателя 2017 года.

ИА «Орелград»