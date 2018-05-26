В Орловской области открыли охоту на плодожорку

Специалисты Россельхознадзора приступили к установке ловушек.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, феромонные и цветные ловушки устанавливаются в рамках программы по выявлению карантинных вредителей. Считается, что это надежный и эффективный способ обнаружения насекомых даже при низкой численности популяции. Одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до 5 км.

— Феромоны — это биологически активные вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей своего вида, — объяснили в ведомстве. — Феромонные ловушки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды и позволяют в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение, успешно бороться с ними.

В текущем году будет установлено свыше 2900 ловушек на восточную плодожорку, персиковую плодожорку, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука, картофельную моль, томатную моль, капрового жука. Кроме того, впервые будут установлены ловушки на коричнево-мраморного клопа. Данный вредитель на территории нашей страны был обнаружен в 2017 году. Пока он зарегистрирован только на юге.

ИА «Орелград»