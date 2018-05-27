Глава УФАС рассказал о непристойной рекламе

Андрей Кирьянов пригрозил нарушителям мерами воздействия.

Временно исполняющий обязанности руководителя Орловского УФАС России Андрей Кирьянов принял участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики за 1 квартал 2018 года. В частности, он рассказал о критериях для оценки непристойной или оскорбительной рекламы.

— В связи с тем, что понятия «непристойность» и «оскорбительность» являются этическими категориями, оценка указанной рекламы должна производиться с привлечением специалистов в данной сфере, — пояснил Андрей Кирьянов. — Управлением проводятся заседания Экспертного совета по рекламе, привлекаются специалисты для дачи экспертных заключений, проводятся опросы респондентов.

Согласно закону в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина.

— Если будет выявлена реклама, не соответствующая нормам действующего законодательства, к нарушителям будут приняты меры антимонопольного реагирования, — заверил Андрей Кирьянов.

Напомним, что недавно житель Орла пожаловался в УФАС на рекламу центра красоты, посчитав ее непристойной. Однако и эксперты, и участники опроса общественного мнения с заявителем не согласились.

ИА «Орелград»