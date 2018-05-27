Мешавший движению машин орловец попал под суд

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27.5.2018 | 13:16 Новости, Общество

Житель Орловского района заплатит крупный штраф за плохое поведение.

Суд Орловского района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который совершил несколько правонарушений, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как пояснили в суде полицейские, среди белого дня они заметили мужчину, имевшего неопрятный внешний вид и шаткую походку.

При этом он выходил на проезжую часть улицы, затрудняя проезд автотранспортных средств, чем нарушал общественный порядок. Полицейские подошли к нему. Они отмечают, что мужчина имел невнятную речь, а из его рта исходил резкий запах алкоголя. Ему предложили проехать в отдел полиции.

Поместили в отсек для перевозки задержанных, где он начал бить по бортам автомобиля ногами. Затем ногой же ударил по лицу одного из сотрудников полиции. В суде мужчина признал вину в полном объеме. Его приговорили к выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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