Под Орлом фура разорвала пополам «Оку»

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27.5.2018 | 13:43 Новости

Как сообщает УМВД по Орловской области ДТП произошло сегодня на 102 километре трассы Орел-Тамбов

В нем учавствовали автомобили «Ока» и большегруз «Даф». По предварительным данным водитель «Оки» двигался со стороны города Ливны в сторону Орла. Водитель автомобиля «Даф» не выбрал безопасной дистанции, и допустил столкновение с автомобилем «Ока», водитель которого поворачивал налево в районе населенного пункта Сетенево.

Как сообщает ведомство, одитель и пассажир малолитражки получили телесные повреждения. Однако, по фотографиям с места аварии видно, что удар был чудовищной силы и легковой автомобиль буквально разорвало.

ИА Орелград

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