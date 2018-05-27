Под Орлом на полях обнаружили дефекаты

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27.5.2018 | 12:15 Новости, Общество

По данному факту специалисты проводят проверку.

В Троснянском районе на землях сельхозназначения обнаружены дефекаты. Об этом сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора.

— Дефекат — это побочный продукт свеклосахарного производства, — пояснили в учреждении. — В настоящее время лишь небольшая доля дефеката используется в сельскохозяйственной сфере для минерализации почв, однако большая его часть складируется на промышленных полигонах или полях фильтрации как невостребованный отход.

Выезд на место совершили специалисты отдела агроэкологических исследований и инспекторы отдела государственного земельного надзора. По факту размещения дефеката на землях сельскохозяйственного назначения проводится проверка.

ИА «Орелград»

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