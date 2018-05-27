Под Орлом отсутствие забора в школе признали нарушением

Суд Орловского района удовлетворил несколько исков прокуратуры.

Прокурор Орловского района обратился в суд с рядом исков в защиту интересов неопределенного круга лиц. Ответчиками выступили администрация Орловского района и директора местных школ. Проверка показала, что в школах отсутствует ограждение территорий. Либо забор имеется, но является не целостным, и проникнуть на школьный двор не представляет труда.

По мнению прокуратуры тем самым грубо нарушается право учеников, их родителей и педагогов «в части защищенности образовательного учреждения от угрозы террористических актов, что создает угрозу их жизни и здоровью».

Надзорное ведомство просило суд обязать администрацию Орловского района выделить денежные средства для оборудования ограждения в Калининской основной школе, Стрелецкой средней школе и основной общеобразовательной школе им. А.И. Бабухина.

Иски были удовлетворены в полном объеме. Чиновников обязали выделить финансирование на заборы.

ИА «Орелград»