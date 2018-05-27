Прокуратура пригрозили наказать мэрию за безденежные детсады

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27.5.2018 | 11:15 Новости, Общество

Прокурор Советского района потребовал обеспечить достоверность бюджета.

Прокуратура отреагировала на сообщения о том, что детские сады Орла остались без денег. Как уже рассказывал «Орелград», информация об этом прозвучала на заседании профильного комитета горсовета. Заместитель главы администрации города Игорь Краличев сообщил, что счета 41 детского сада заблокированы налоговиками из-за долгов по оплате социальных взносов. У города расходных обязательств на 200 миллионов больше, чем есть возможность получить доходов.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, была проведена проверка исполнения законодательства при формировании бюджета на 2018 год. Установлено, что он «сформирован без учета ряда принятых муниципальным образованием расходных обязательств, в том числе, по оплате задолженности по контрактам, взносов на капитальный ремонт, страховых взносов».

— В целях недопущения нарушения прав граждан и обеспечения возможности функционирования бюджетных учреждений прокурор Советского района объявил предостережение главе администрации города Александру Муромскому и Игорю Краличеву, — рассказали в надзорном ведомстве. – Он потребовал обеспечить достоверность бюджета, а также принять меры к погашению задолженности, в том числе по страховым взносам.

Проверочные мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле прокуратуры области.

ИА «Орелград»

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