В Кромах будут охранять здание бывшего женского училища

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27.5.2018 | 14:24 Новости, Общество

Фото orel-transport.ru

Утверждено очередное охранное обязательство на дом-памятник.

Соответствующий приказ издал начальник областного управления по государственной охране памятников Сергей Семиделихин. Охранное обязательство утверждено на объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшего женского начального училища, в котором преподавал ученый Куренцов Алексей Иванович», XIX в., 1923-1928 гг.»

Это здание расположено в поселке Кромы на улице 30 лет Победы. Копии приказа и охранного обязательства будут направлены собственникам объекта и в Единый государственный реестр недвижимости. На территории памятника разрешается ведение только хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

ИА «Орелград»

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