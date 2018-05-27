В Кромах будут охранять здание бывшего женского училища

Утверждено очередное охранное обязательство на дом-памятник.

Соответствующий приказ издал начальник областного управления по государственной охране памятников Сергей Семиделихин. Охранное обязательство утверждено на объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшего женского начального училища, в котором преподавал ученый Куренцов Алексей Иванович», XIX в., 1923-1928 гг.»

Это здание расположено в поселке Кромы на улице 30 лет Победы. Копии приказа и охранного обязательства будут направлены собственникам объекта и в Единый государственный реестр недвижимости. На территории памятника разрешается ведение только хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.

ИА «Орелград»