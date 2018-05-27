В Орле выставили на торги детский дом

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27.5.2018 | 16:29 Новости, Общество

Желающие могут приобрести его всего за 5,8 млн рублей.

Как уже рассказал «Орелград», распоряжение о приватизации детского дома в поселке Колпна было издано 10 мая. Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области уже объявил аукцион, который назначен на 19 июня.

Заявки на участие принимаются с 21 мая по 14 июня. Детский дом включен в лот № 3 вместе с зеркалом, которое планировалось проторговать отдельно. Напомним, что с молотка пустят двухэтажное жилое здание общей площадью 1113,10 кв. м. и участок под ним площадью 2719 кв. м.

Начальная цена составляет 5,89 миллиона рублей, из которых стоимость самого здания оценена в 4,86 миллиона.

ИА «Орелград»

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