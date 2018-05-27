В Орловской области за решеткой сыграли 17 свадеб

В Ливнах за день в исправительной колонии заключили три брака.

Выездная регистрация заключения браков осуществлена территориальным отделом ЗАГС города Ливны. В исправительной колонии строгого режима № 2 в один день осужденными было заключено три новых брака. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

С начала года в этой исправительной колонии сыграли уже шесть свадеб, а в целом по региону в режимных учреждениях зарегистрировано 17 браков. В исправительной колонии № 2 руководство учреждения всегда идет навстречу тем, кто решил узаконить свои отношения, отметили в ведомстве.

— После заключения брака у осужденных возникает чувство ответственности за свою семью, которое предостерегает их от необдуманных поступков и нарушений режима отбывания наказания, — считают в УФСИН. — Семейный статус положительно влияет на осужденных: они начинают серьезно относиться к труду, желают получить образование по специальности, участвуют в общественной жизни колонии, стараются погасить имеющиеся иски и стремятся к условно-досрочному освобождению.

Добавим, что после бракосочетания молодоженам были предоставлены длительные свидания на 3 суток.

ИА «Орелград»