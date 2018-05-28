Эксперты оценили стоимость оборудования «Дормаша»

Опубликован отчет об оценке части имущества банкротящегося завода.

Конкурсный управляющий банкротящегося орловского производителя строительной и спецтехники ЗАО «Дормаш» Анжела Юдина опубликовала отчет об оценке части имущества должника. Об этом сообщает «Коммерсант».

В отчет включено около 200 единиц оборудования, машин, материалов и сооружений компании. Их рыночная стоимость оценена всего в 13,59 млн рублей. Напомним, что в реестр требований кредиторов «Дормаша» в августе 2017 года было включено 1,3 млрд рублей. Из них почти 680 миллионов приходится на дочернее предприятие «Дормаш-интернешнл», около 466 миллионов — на Челябинвестбанк.

Как отмечает «Коммерсант», самый дорогой из включенных в отчет объектов – это спортплощадка стоимостью в 4,2 млн рублей. Среди другого имущества — водогрейные котлы, мостовые краны, электрооборудование, мебель и оргтехника. Оценку проводило ООО «Эксперт-оценка» из Екатеринбурга.

ИА «Орелград»