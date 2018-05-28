Орловцу дали 13 лет за убийство возлюбленной

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28.5.2018 | 15:30 Новости, Происшествия

Он залез к ней домой и зарезал ее.

Суд приговорил 53-летнего жителя Орловской области к 13 годам лишения свободы за убийство своей знакомой, сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия произошла 2 декабря прошлого года. Пьяный мужчина через окно залез в дом к подруге. Уже внутри между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Орловец схватил нож и вонзил его в грудь соперницы. От удара она скончалась на месте.

Мужчину судили по двум статьям — «Убийство» и «Незаконное проникновение в жилище». По совокупности ему назначили 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничили свободу на полтора года. Кроме того, он должен будет выплатить 500 тысяч рублей родственникам погибшей.

ИА «Орелград»

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