Орловцы отказались от визитов к налоговикам

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28.5.2018 | 9:59 Новости

Лишь 8 процентов орловцев продолжа лично посещать налоговую службу.
Жители Орла предпочитают обращаться в налоговую инспекцию, не посещая ее. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. По статистике в минувшем апреле в городскую инспекцию поступило 442 обращения, или на 30 больше, чем за аналогичный период 2017 года.
— Более 92 процентов обращений было направлено в электронном виде через сервисы «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», — пояснили в регуправлении. – Граждан в основном интересовали вопросы налогообложения имущества физических лиц.
Также поступило большое количество вопросов о получении имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц.

ИА Орелград

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