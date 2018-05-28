Орловцы отказались от визитов к налоговикам

Лишь 8 процентов орловцев продолжа лично посещать налоговую службу.

Жители Орла предпочитают обращаться в налоговую инспекцию, не посещая ее. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. По статистике в минувшем апреле в городскую инспекцию поступило 442 обращения, или на 30 больше, чем за аналогичный период 2017 года.

— Более 92 процентов обращений было направлено в электронном виде через сервисы «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», — пояснили в регуправлении. – Граждан в основном интересовали вопросы налогообложения имущества физических лиц.

Также поступило большое количество вопросов о получении имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц.

ИА Орелград