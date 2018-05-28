Орловский суд объяснил, кто должен погашать кредит покойного

Задолженность по кредитному договору взыскана с поручителя.

Как сообщили в суде Верховского района, иск подал один из банков. Из заявления следует, что заемщик по кредитному договору умерла, оставив долг более 67 тысяч рублей. При выдаче кредита был заключен договор поручительства с местной жительницей. Наследниками являются дети умершей.

Суд установил, что дети в наследство ни юридически, ни фактически не вступали, наследственное имущество не принимали. Следовательно, они не могут отвечать по долговым обязательствам, так как не принимали их по наследству. Движимого и недвижимого имущества в собственности умершей или наличия у нее денежных средств не установлено.

При таких обстоятельствах погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом и неустойки ложится на поручителя, поскольку он принял на себя обязательство отвечать солидарно перед банком за исполнение обязательств по кредитному договору в том же объеме, что и заемщик.

Иск был удовлетворен – поручителя обязали погасить задолженность. Решение суда в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»