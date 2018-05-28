Стали известны подробности ДТП на улице Городской

Травмы в аварии получил пассажир иномарки.

Как уже рассказывал «Орелград», 27 мая около полудня пьяный водитель на автомобиле «Шевроле Круз» на улице Городской протаранил бордюрный камень. После чего сбил световую опору. Подробности происшествия рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Сообщается, что за рулем иномарки находился водитель 1980 года рождения. Подтверждено, что он был нетрезв. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир — мужчина 1984 года рождения.

С места аварии он был доставлен в больницу имени Семашко. Госпитализация не потребовалась, он отпущен на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»